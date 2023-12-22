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Güncel
AA 22.12.2023 10:26

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Adil K’nin kullandığı otomobilin, İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler tarafından, Adil K'nin yaşamını yitirdiğini öğrenildi.

Adil K'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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