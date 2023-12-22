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Güncel
AA 22.12.2023 10:24

Bitlis Belediyesi karla mücadelede kullanılan araçların bakımını tamamladı

Türkiye'de en fazla kar yağışı olan illerden Bitlis'te, belediye ekipleri kış öncesi araçların bakımını tamamladı.

Bitlis Belediyesi karla mücadelede kullanılan araçların bakımını tamamladı
[Fotograf: AA]

Bitlis Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için 40 iş makinesi ve 80 personelden oluşan karla mücadele ekibi oluşturdu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye olarak kış hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Halkın mağdur olmaması için yoğun çaba göstereceklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Kış mevsimi için hazırlıklarımız tamam. 40 iş makinesi ve 80 personelle bu yıl ki kış hazırlıklarımızı bitirdik. Karın başkenti olan Bitlis'te karın yağmasını bekliyoruz. Sahayı çok iyi bilen personelle vatandaşın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldık. Tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

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