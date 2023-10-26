Erzincan'da tır dorsesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma başlattı.

Ekipler, Doğubayazıt'tan İstanbul'a giden Ö.K. idaresindeki tırı, Erzincan-Erzurum kara yolunda üzerindeki Akyazı uygulama noktasında durdurdu.

Gümrük mühürlü tırın mühründe oynama tespit eden ekipler, yaptıkları aramada, boya ham maddesi arkasına gizlenerek yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Polislerce gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.