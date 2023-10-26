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Güncel
AA 26.10.2023 09:38

Çorum'da şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamada bir araçta 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorum'da şok uygulamada uyuşturucu ele geçirildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Dumlupınar Caddesi ile Kavukçu Sokak'ta şok uygulama yaptı.

205 araç ve sürücüsünün incelendiği denetimde 12'si ehliyetsiz, 10'u alkollü araç kullanmak olmak üzere 66 sürücüye kurallara aykırı davranışlarından ötürü 209 bin 952 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca bir araçta yapılan aramada 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Dumlupınar Caddesi'nde durdurulan otomobilde ise otomatik tüfek, el yapımı tabanca, pompalı tüfek ile mermiler bulundu.

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