Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.11.2024 19:31

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 3 derece olarak ölçüldü.

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı

Erzincan’ın yüksek kesimlerine geçen hafta yağan karın ardından kent merkezinde geceleri hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Sabah araç camları buz tutarken inşaat işçileri de sezonun son günlerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. İşçiler havaların iyice soğuduğunu ifade ederek işlerinin zorlaştığını kaydetti. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 3, Erzurum’da 6, Ardahan’da 5 ve Bayburt’ta 4 derece olarak kaydedildi. 

ETİKETLER
Erzincan Meteoroloji
Sıradaki Haber
Tunceli'de sonbaharın renkleri dron kamerasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor
18:56
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kaçak göçmen kurtarıldı
18:27
Kremlin Sözcüsü Peskov, BRICS nezdinde tek para biriminin gündemde olmadığını belirtti
18:23
Soykırımcı Netanyahu'ya "Savunma Bakanı" dayanmıyor
18:12
Katil İsrail'in Refah'a saldırısında 6 Filistinli öldü
18:10
New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı
Tunceli'de sonbaharın renkleri
Tunceli'de sonbaharın renkleri
FOTO FOKUS
Minik Eda Nur'un ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Minik Eda Nur'un ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ