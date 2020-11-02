İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"yle mücadele kapsamında para karşılığında sığınmacılara sahte geçici koruma kimliği, ikamet ve seyahat izin belgesi hazırlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Merkez Çarşısı'ndaki Afganistan uyruklu Nematollah B'nin işlettiği bakkalda arama yapan ekipler, sahte olduğu tespit edilen barkodlu 5 yol izin belgesi, 15 ikamet izin kartı ve 5 uluslararası koruma kayıt belgesi ele geçirdi.

Bakkaldaki bilgisayar, cep telefonu, 3 SIM kart ve 2 flash belleğe el koyan jandarma, Nematollah B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.