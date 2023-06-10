Erzincan’da polisler çocuklarla fidan dikti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Polisim Yanımda Geleceğim Güvende" projesi çerçevesinde, General Cihat Akyol İlkokulu'nda fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Öğrenciler polis abi ve ablaları ile beraber fidan dikmenin mutluluğunu paylaşırken emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Polislerle birlikte fidan dikme etkinliğini gerçekleştiren öğrencilerin hafızasında bir yer bırakmak ve farklı bir deneyim yaşamaları için bir araya gelinirken, etkinlik sonrasında öğrencilere hediyeler verildi.