Alt geçide devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

Gece saatlerinde Batman-Diyarbakır yolu, TOKİ konutları mevkiinde meydana gelen kazada F.G. idaresindeki hafif ticari araç, ana yolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak 4 metre yükseklikten altgeçide devrildi.
Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü F.G. ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumu ciddi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.