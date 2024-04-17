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Güncel
AA 17.04.2024 18:04

Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

M.Ö'nün (65) kullandığı otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. (35) idaresindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri S.E. (32), E.N.Ç. (23), hasta E.Z.C. (33) ve refakatçi F.N.C. (21) yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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