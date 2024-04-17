Doğu Karadeniz, Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi

Bayram tatili boyunca Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 turizm destinasyonu arasında yer alan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, 21 bin 992 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanı ile Almanya, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nden kente gelen turistler, Sümela Manastırı'nın yanı sıra Uzungöl, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü ve yaylaları ziyaret etti.

"Otellerimizde yoğun konaklama yapıldığını gözlemlemekteyiz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Trabzon'un da bu sene 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde çok yoğun ziyaretçiyle karşılaştığını söyledi.

Kentte en çok ziyaret edilen noktaların başında Sümela Manastırı'nın geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Başta Sümela Manastırı'mız her zaman olduğu gibi yoğun ilgiyle karşılaştı. Sümela Manastırı'mıza 9 günlük bayram tatilinde 21 bin 992 ziyaretçi geldi. Her yıl olduğu gibi ülkemizde de ilk 10 destinasyon arasında ziyaret edilenlerin başında geldi." diye konuştu.

Erdoğan, ziyaretçilerin ağırlıklı Almanya'dan gelen gurbetçiler olarak gözlemlendiğine işaret ederek, "Tabii her zaman olduğu gibi Körfez pazarından, Türk Cumhuriyetlerimizden, Azerbaycan ve İran'dan ziyaretçilerimizin geldiğini görüyoruz. Otellerimizde yoğun bir konaklama yapıldığını gözlemlemekteyiz." dedi.

"2023 yılına göre 2024'te artış bekliyoruz"

Yeni turizm sezonunun başladığını anımsatan Tamer Erdoğan, "2024'e çok hızlı giriş yapacağımızı umuyoruz. Geçen yıl 1 milyon 319 bin ziyaretçi ağırladık. Bunun 706 bin 532'si yabancı ziyaretçilerden oluşmakta. İnşallah Körfez ülkelerinden kalkan vize muafiyeti sebebiyle 2023'e göre 2024'te artış bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kentte Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü, Uzungöl ve bölgesindeki yaylalar, Çal Mağarası, Hıdırnebi ve diğer yaylaların da ilgi gördüğünü kaydetti.

Dereli ilçesi Mavigöl ve yaylalarıyla öne çıktı

Eşsiz doğası, yaylaları, ormanları ve tabiat parklarıyla öne çıkan Giresun'un Dereli ilçesinde de bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşandı.

İlçeye bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, bayram tatilinde bölgede yaşanan turizm canlılığının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İlçede Kulakkaya ve Kümbet yaylalarının yanı sıra Mavigöl ve Göksu travertenlerinin de ön plana çıktığını belirten Önal, "Bayram tatili süresince bölgeye 100 bini aşkın ziyaretçi geldi. Bayram tatilindeki hareketliliğin başta yaz dönemi olmak üzere yıl boyunca devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Önal, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde bölgeye yaklaşık 60 bin kişi geldiğini ifade ederek, reklam ve tanıtım çalışmalarının ziyaretçi sayısında artış sağladığını aktardı.

Ayder Yaylası'na da ziyaretçi akını

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan başta Ayder Yaylası olmak üzere birçok yaylaya da ziyaretçiler yoğun rağbet gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan yaylaları 9 günlük bayram tatilinde 28 bini yerli, 4 bini yabancı olmak üzere 32 bin kişi ziyaret etti.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkan Vekili Erdal Sarı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yoğun geçtiğini söyledi.

Her geçen yıl bölgeye ilginin arttığına işaret eden Sarı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birçok turizm bölgesi gibi Ayder Yaylası'na da yoğun ilgi oldu. Bölgemizdeki bütün konaklama tesislerimizde bayram boyunca yoğunluk yaşandı. Hava da gayet güzeldi. Bölgemize gelen bütün misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz."

Sarı, bayram tatilinde daha çok yerli misafirleri ağırladıklarını belirterek, "Yurt dışından gelen gurbetçi misafirlerimizin de bölgemizi ziyaret etme fırsatı oldu." dedi.