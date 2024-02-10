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Güncel
İHA 10.02.2024 09:55

Erzincan’da okul servisleri ile çevreleri denetlendi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı.

Erzincan’da okul servisleri ile çevreleri denetlendi

Erzincan’da polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla; Türkiye genelinde olduğu Erzincan’da da eş zamanlı olarak, 73 okul çevresinde ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması’ gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında kahvehane, iddia bayi, internet ve oyun salonu, park ve bahçeler, metruk bina ve okul servis araçları kontrol edilerek, 612 şahıs sorgulanarak ve gerekli işlemler yapıldı. Denetim ve uygulamaların eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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