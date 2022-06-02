Kentte yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren, salça üretmek için domates ve biber yetiştiren Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi kadın üyeleri, proje kapsamında öğrencilerle uygulamalı ders yaptı.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki 5 dönümlük alanda Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen kooperatif üyeleri fide dikimin püf notalarını anlattı.

Öğrencilerin uygulamalı eğitimine Erzincan Valisi Mehmet Makas ile eşi Elif Makas'ın da katıldığı programda, 20 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu.

Vali Makas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte üretime katkı sağlamak amacıyla dikim yapıldığını söyledi.

Farklı ürünlere ait fide ekiminin de yapıldığını belirten Makas, şöyle konuştu:

"Allah bereket versin. Bismillah çekerek diktiğimiz bu ürünlerden en üst düzeyde üretim sağlarız. Kadın kooperatifimiz iki yıldır faaliyet gösteriyor. Bu sene 20 dönüme yakın yerde ekim yapıyor. Yine kendi üretiminde ham medde olarak kullanmak adına domates, kapya biberi, kabak gibi ürünler yetiştiriyor. Bir taraftan da Erzincan'da kalıcı olsun diye yine proje kapsamında dut ekimi de yaptılar."

Kooperatif Başkanı Kübra Akbina ise yakında kapya biber ekimlerinin de olacağını ifade etti.

Erzincan Valiliği Proje Koordinatörü Rafet Yılmaz da öğrencilerle birlikte vişne ve ceviz bahçelerini oluşturarak üretim alanlarını genişleteceklerini dile getirdi.