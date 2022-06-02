Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de 5 gün sürecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı.
Etkinlikler kapsamında Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde açılış programı gerçekleştirildi.
Açılışa Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Kurum Müdürü Metin Değer ve kurum çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Açılan stant ve sergiler arasında sıfır atık sergisi, yiyecek-içecek, ahşap yakma, gümüş telkari, çini, taş işleme-oyma, kilim dokuma, dikiş-nakış, bakır ve yöresel kıyafetler ile atölyelerde üretilen ürünler yer aldı.
Etkinlikte Demirtaş, çocuklarla resim çizdi.
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