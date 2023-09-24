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Güncel
AA 24.09.2023 17:12

Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bahri Ç'nin (58) kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, Sami T. (61) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücüler ile A.E. (57), Ş.S. (16), H.A. (39), Y.K.D. (6) ve H.D'yi (25) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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