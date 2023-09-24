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Güncel
AA 24.09.2023 15:56

Adana'da kumar oynayan 56 kişiye 227 bin 80 lira ceza verildi

Adana'da 28 iş yerine yapılan baskında kumar oynadıkları belirlenen 56 kişiye 227 bin 80 lira ceza uygulandı.

Adana'da kumar oynayan 56 kişiye 227 bin 80 lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar oynatıldığını belirledikleri 28 iş yerine baskın yaptı.

Ekiplerce, iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile kumar oynanması için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki iş yerinin girişine olası polis operasyonlarına karşı üç çelik kapının konulduğu belirlendi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 56 kişiye 227 bin 80 lira ceza kesildi, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları öne sürülen 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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