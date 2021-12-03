Ergani'de Sanayi Mahallesinde bulunan ve bir süredir ibadete kapalı olduğu öğrenilen Sanayi Camisine giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce 6 klima motoru ile 11 avizenin çalındığı belirlendi.

Ergani Cami Yaptırma Derneği Başkanı Cuma Kılıç, yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının camiye yakın bir site yöneticisi tarafından fark edildiğini söyledi.

Site yöneticisinin durumu İlçe Müftülüğüne bildirdiğini dile getiren Kılıç, "Hırsızlar burada klimaların motor ve kablolarını sökmüşler. Klimalar ağır olduğundan caminin bahçesinde bırakmışlar. 6 klimanın motorlarını çalmışlar. 11 avizeyi parçalamışlar. Zarar yaklaşık 100 bin lira değerinde." dedi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.