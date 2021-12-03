Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan denetimlerde, 3 bin 164 araç kontrol edildi, 7 bin 250 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 65 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denetimlerde, 10 tabanca, 2 av tüfeği, 177 fişek, 1727 gram uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap, 174 bin boş makaron, 5 bin 700 dolu makaron, 10 kaçak cep telefonu, 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca, 542 araca 549 bin 950 lira ceza uygulandı, 19 araç da trafikten men edildi.