Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 04:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan denetimlerde, 3 bin 164 araç kontrol edildi, 7 bin 250 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 65 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denetimlerde, 10 tabanca, 2 av tüfeği, 177 fişek, 1727 gram uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap, 174 bin boş makaron, 5 bin 700 dolu makaron, 10 kaçak cep telefonu, 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekiplerce ayrıca, 542 araca 549 bin 950 lira ceza uygulandı, 19 araç da trafikten men edildi.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 05:26
- 05:24
- 03:57
- 02:40
- 02:13
Sıradaki Haber
Kartal’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz