Bu kapsamda 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında ilçeye bağlı Örene mahallesinde ikamet eden, dışarı çıkamayan 90 yaşındaki Kore gazisi Osman Çelik, sağlık personelleri tarafından muayene edildi.

Çelik'in aile fertleri de sağlık kontrolünden geçirilerek, aileye gıda ve temizlik malzemesinden oluşan koli verildi.

Beyazıt mahallesinde de tek başına yaşayan 67 yaşındaki Adile Sancak'a da sağlık kontrolü sonrası gıda ve temizlik malzemesinden oluşan kolisi verildi.