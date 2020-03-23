Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Aramada aracın bagajında poşetler içerisinde gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ve 130 paket sigara bulundu.
Sürücü E.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
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