Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 23 Mart Perşembe gününde ilk imsakın Iğdır'da saat 04.33'te, son imsakın Çanakkale'de saat 05.43'te yaşanacağını söyledi.

En uzun oruç hangi ilde tutulacak?

İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.

2023 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.

İşlek, ilk günde beş şehrin oruç tutma sürelerinin aynı olmasının bu sene ramazan ayının 21 Mart ekinoksuna yakın olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Ramazanın son günü olan 20 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.51'de, son iftarın ise Edirne'de 20.06'da yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Sinop'ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Ramazan ayının bu yıl 29 gün süreceğini anımsatan İşlek, "Bu durum, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa görüldüğü zamanla alakalı bir durum. Burada önemli olan hilalin ilk defa görülmesidir. Bazen içtima ve rüyet aynı günlerde olur, bazen farklı günlerde olur. Kameri aylar 29 veya 30 olabilir ama hiçbir şekilde kameri ay başı 28 ve 31 gün çekmez." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin doğu ve batısında aynı enlem ve boylam üzerinde olan yerleşim yerlerinin imsak ve iftar saatlerinin farklı olmasının güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili olduğuna dikkati çeken İşlek, "Diyanet İşleri Başkanlığının 'https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr' web adresinde 'sıkça sorulanlar' kısmında bu durumu şekillerle, haritalar üzerinde şehirler arasında örnekler vererek anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.