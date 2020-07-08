Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Toplantıda vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirdi.

Son üç günde en az vakanın görüldüğü iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından düzenlediği basın toplantısında son üç günde en az vakanın görüldüğü illeri açıkladı.

Son 3 günde en az vaka görülen 7 il:Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Vaka artışı görülen illerle ilgili de açıklama yapan Sağlık Bakan Koca “13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.” dedi.