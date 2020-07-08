En çok koronavirüs vakası hangi illerde görüldü? Son üç günde en çok vakanın görüldüğü iller...
Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son üç günde en çok vakanın görüldüğü illeri açıkladı. Peki en çok vaka hangi illerde görüldü? İşte son 3 günde en çok koronavirüs vakası görülen iller...
Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, koronavirüs ile mücadeledeki son durum görüşüldü.
Son üç günde en çok vakanın görüldüğü iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından düzenlediği basın toplantısında son üç günde en çok vakanın görüldüğü illeri açıkladı.
Bakan Koca “13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.” dedi.
Son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa
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