Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, koronavirüs ile mücadeledeki son durum görüşüldü.

Son üç günde en çok vakanın görüldüğü iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından düzenlediği basın toplantısında son üç günde en çok vakanın görüldüğü illeri açıkladı.

Bakan Koca “13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.” dedi.

Son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa