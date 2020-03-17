Haber Giriş: Kaynak: AA
Emekli polis sulama kanalında ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi sulama kanalında ölü bulundu.
Samsun, Kertme Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında erkek cesedi olduğu ihbarında bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mehmet Arslan'a (62) ait olduğunu belirledi.
Arslan'ın otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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