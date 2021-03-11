Avrupa'ya ihracat taşıyan yük trenine kaçak yollarla binmeye çalışan yabancı uyruklu iki kişi, vagonların üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattı kablosuna dokununca akıma kapıldı.

Düzensiz göçmenleri ağır yaralı halde gören makinist ve istasyon görevlileri elektrik akımını keserek durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Vagonda çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarından çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan iki göçmenleri Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından vagondaki dorsede çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.