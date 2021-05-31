Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak'ta ahırdaki kablonun kopması sonucu elektrik akımına kapılan ineğini kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılan çiftçi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Güneli köyünde çiftçilik yapan Ercan A., ahırdaki ineğinin kopan elektrik kablosundan kaynaklı elektrik akımına kapıldığını gördü.
İneği kurtarmaya çalışan Ercan A., kendisi de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ercan A., buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Elektrik akımına kapılan inek de telef oldu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uşak
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