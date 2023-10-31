Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede, yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve sürücü V.K. üzerinde arama yaptı.

Aramada 3 parça halinde 1 kilo 366 gram uyuşturucu ele geçirildi.

V.K, uyuşturucu madde ticareti ve görevli memura mukavemet suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.