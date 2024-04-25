Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonunda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.

Dün, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.