Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır 20 parça halinde 86 gram esrar, 8 parça halinde 9 metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.