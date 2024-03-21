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Güncel
DHA 21.03.2024 11:50

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır 20 parça halinde 86 gram esrar, 8 parça halinde 9 metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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