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Güncel
AA 21.03.2024 11:12

Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı.

Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı açıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2, Anadolu Otoyolu kenarı kuzey yan yol için 3 olmak üzere toplam 5 prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edilerek yaklaşık 1 yılda yapımı tamamlanan köprülü kavşak hizmete sunuldu.

Kavşağın açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 425 milyon liralık devasa işte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bölgedeki trafik yükünü rahatlatacak, devasa bir proje. Kocaeli Şehir Hastanesini de rahatlatacak önemli bir noktaydı burası. İhtiyaç duyulan bir projeydi. Yaklaşık 1 yılda projemizi tamamladık” ifadelerini kullandı.

Bölgenin diğer bir ihtiyacının üst geçit olduğunu aktaran Büyükakın, vatandaşlardan gelen talebin proje çalışmalarının bittiğini, ihale aşamasına geçildiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Büyükakın, köprülü kavşakta sürüş yaptı.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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