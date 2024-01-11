Elazığ'da uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 8-10 Ocak tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, pompalı tüfek, 4 kartuş, 34 sentetik hap ve 53,13 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.