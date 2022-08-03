Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 414 plakalı ile 44 NH 477 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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