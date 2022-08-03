Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da bir takside uzun namlulu silah ele geçirildi
Iğdır'da, takside uzun namlulu silah bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Yaycı köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan takside uzun namlulu silah ile 2 şarjör ele geçirildi.
Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Iğdır Bireysel Silahlanma
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