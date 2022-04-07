Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde seyir halindeki tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
Yangın tırda hasara neden oldu.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası Yangın İtfaiye
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