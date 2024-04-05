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Güncel
AA 05.04.2024 11:32

Elazığ'da okul çevresinde polis denetimi

Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı.

Elazığ'da okul çevresinde polis denetimi
[TRT Haber (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevresinde 3-4 Nisan'da denetim yaptı.

Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Ziver İmam Hatip Ortaokulu ve Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar ile sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği açıklandı.

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