Elazığ'da okul çevresinde polis denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevresinde 3-4 Nisan'da denetim yaptı.

Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Ziver İmam Hatip Ortaokulu ve Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar ile sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği açıklandı.