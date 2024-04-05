Az Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.04.2024 10:43

Aksaray'da şeker tezgahlarında bayram yoğunluğu

Aksaray'da Ramazan Bayramı öncesi şeker ve lokumlar tezgahlarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Aksaray'da şeker tezgahlarında bayram yoğunluğu
[Fotograf: İHA]

Ramazan ayının son günlerine doğru bayramın tatlı telaşı olan şeker ve lokumlar  tezgahlarda yerini aldı.

Şehir genelinde bayram alışverişinin başlamasıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kilogram fiyatı 100 lira ile 350 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

Esnaf bayram öncesi yoğunluğun günler öncesi başladığını söylerken, her keseye uygun şeker ve lokumun satıldığını vurguladı.

Vatandaşlar ise fiyatların ceplerini zorlamadığını ve genel olarak çikolatalı ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

"Vatandaşlar en çok çikolata tercih ediyor"

Yoğunluğun başladığını söyleyen şekerci Sadik Makal, ''Sanki 2 gün kalmış gibi bir yoğunluğumuz var. Şekerlerimiz 100 TL’den başlayıp 350 TL’ye kadar yükseliyor. Lokum ise 60 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımız da en çok çikolata tercih ediyor. Hem fiyat konusunda uygun hem de daya iyi, daha güzel ve daha lezzetli'' dedi.

Aksaray'da şeker tezgahlarında bayram yoğunluğu

Bayram şekeri alışverişini yapan İlhami Genç, ''Ramazan ayını gerçekten 11 ayın sultanı olarak biliyoruz. Bu sene de elimizden geldiğince en güzel şekilde geçirmeye çalıştık. Son günlerimiz kaldı. Allah’ım hepimizi tekrarına kavuştursun. Yavaş yavaş bayram hazırlıkları başladı. Sevdiklerimizle birlikte bayramı geçirmeye çalışacağız. Şimdiden herkese kazasız belasız bayramlar diliyorum'' diye konuştu.

Bayram şekerini alan Yasemin Abra ise, ''Ramazan ayı çok iyi geçti. Heyecanlı, yorucu ve çalışarak ama çok iyi geçti her şeye rağmen. İnşallah tüm herkese hayır getirir, inşallah Allah’ım herkese tekrarını nasip eder. Her çeşit şeker var, çikolata çeşitleri fazla'' dedi.

ETİKETLER
Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Giresun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Şanlıurfa'da otomobil kamyonla çarpıştı, 4 kişilik aile yok oldu
15:22
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti
15:19
AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı
15:26
Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi
15:19
WCK'den, İsrail'in çalışanlarına yönelik saldırısı için bağımsız soruşturma talebi
15:27
İsrail casuslarına yönelik operasyon: 9 kişilik şebeke kurmuşlar
Binlerce Filistinli ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Binlerce Filistinli ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ