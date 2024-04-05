Aksaray'da şeker tezgahlarında bayram yoğunluğu

Ramazan ayının son günlerine doğru bayramın tatlı telaşı olan şeker ve lokumlar tezgahlarda yerini aldı.

Şehir genelinde bayram alışverişinin başlamasıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kilogram fiyatı 100 lira ile 350 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

Esnaf bayram öncesi yoğunluğun günler öncesi başladığını söylerken, her keseye uygun şeker ve lokumun satıldığını vurguladı.

Vatandaşlar ise fiyatların ceplerini zorlamadığını ve genel olarak çikolatalı ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

"Vatandaşlar en çok çikolata tercih ediyor"

Yoğunluğun başladığını söyleyen şekerci Sadik Makal, ''Sanki 2 gün kalmış gibi bir yoğunluğumuz var. Şekerlerimiz 100 TL’den başlayıp 350 TL’ye kadar yükseliyor. Lokum ise 60 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımız da en çok çikolata tercih ediyor. Hem fiyat konusunda uygun hem de daya iyi, daha güzel ve daha lezzetli'' dedi.

Bayram şekeri alışverişini yapan İlhami Genç, ''Ramazan ayını gerçekten 11 ayın sultanı olarak biliyoruz. Bu sene de elimizden geldiğince en güzel şekilde geçirmeye çalıştık. Son günlerimiz kaldı. Allah’ım hepimizi tekrarına kavuştursun. Yavaş yavaş bayram hazırlıkları başladı. Sevdiklerimizle birlikte bayramı geçirmeye çalışacağız. Şimdiden herkese kazasız belasız bayramlar diliyorum'' diye konuştu.

Bayram şekerini alan Yasemin Abra ise, ''Ramazan ayı çok iyi geçti. Heyecanlı, yorucu ve çalışarak ama çok iyi geçti her şeye rağmen. İnşallah tüm herkese hayır getirir, inşallah Allah’ım herkese tekrarını nasip eder. Her çeşit şeker var, çikolata çeşitleri fazla'' dedi.