Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "Sis Operasyonu" kapsamında şüpheliler S.K. , T.K., A.S.B., G.K., M.K., M.S. ve O.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin doldurulmuş makaron, 657 bin boş makaron, 260,5 kilogram kıyılmış tütün, 3 tütün doldurma makinesi, 5 bin 801 sökülmüş bandrol, 845 bin sigara filtresi, filtre kıyma makinesi, pompalı tüfek, 6 tabanca, 110 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.