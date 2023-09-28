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Güncel
DHA 28.09.2023 13:57

Mersin'deki PKK operasyonunda 9 tutuklama

Mersin'de sosyal medya üzeninden terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunan ve terörist cenazesine katılıp, pankart taşıdığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9’u, tutuklandı.

Mersin'deki PKK operasyonunda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında terörist cenazesine katılıp, pankart taşıdığı ve sosyal medya hesaplarından örgütü övücü, özendirici nitelikte propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 12 kişiyi tespit etti.

Savcılığın 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından, ekipler operasyon için dün harekete geçti. Özel harekat timlerinin katıldığı, dron ile havadan destek verilen operasyonda 200 polis görev aldı. Demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşları ile kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E.Ç., M.S., İ.K., M.İ., N.K., F.G., Y.A., S.Ç. ve F.M. tutuklandı, B.T., N.G. ve F.D. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. 

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