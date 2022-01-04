Sürsürü Mahallesi'nde yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nun ofis bölümlerinin bulunduğu binanın, dış cephe yalıtımında kullanılan straforlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.