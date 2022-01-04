Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kent merkezindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenciler ile Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti, yeni yılını kutladı.

Ziyarette, çocuklara ve hastalara çeşitli hediyeler veren ekipler, öğretmen ve sağlık çalışanlarına da görevlerinde kolaylık diledi.

Öğrenciler ve hastalar ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.