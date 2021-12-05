İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde mobilya üretimi yapan bir iş yerinden dekupaj testere ile şarjlı matkap çaldığı ve bir ikametten kablo çalarken kendisini gören çocuğu darbederek olay yerinden kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu evden ve iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin İ.Ş. (37) olduğunu tespit eden ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan İ.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.