Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hırsızlık yaptığı ve kendisini gören çocuğu darbettiği öne sürülen kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde mobilya üretimi yapan bir iş yerinden dekupaj testere ile şarjlı matkap çaldığı ve bir ikametten kablo çalarken kendisini gören çocuğu darbederek olay yerinden kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu evden ve iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin İ.Ş. (37) olduğunu tespit eden ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan İ.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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