Elazığ'ı Keban ilçesine bağlayan kara yolu, Çalık köyü Soğanlı mevkisinde dağdan kayaların kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Heyelan riskinin devam etmesi üzerine, araçlarıyla seyredenlerin can güvenliği için Keban İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından 3 saat boyunca bölgede araç geçişine izin verilmedi.

Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.