Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde durumundan şüphelendikleri O.D, Y.A, A.V, S.M.Ç, M.Ö, D.Ö, S.D ve B.E'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:55
- 11:51
- 11:53
- 11:46
- 11:53
Sıradaki Haber
Maltepe'de okul çevrelerinde polis denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz