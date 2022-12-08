Hastane inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Hastane inşaatında artık kaba bölümün yüzde 90'lar seviyesinde tamamlandığını söylememiz gerekir. İç tefrişatındaki çalışmalarında belli bir aşamaya geldi ve 2023'ün ilk 6 ayında inşaat çalışmaları tamamlanarak, bölgemize hizmet verebilecek.

Projede 400 yataklı hastanemiz 575 yatağa yükseltilebilecek dedi. Kent merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Şiremirçavuş Mahallesi’nde 127 dönüm arsa üzerine 95 bin metrekare kapalı alana sahip olan 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi inşaatına 4 yıl önce başladı. 10 kattan oluşan hastanenin kaba inşaatında yüzde 90’lar seviyesine ulaşıldı. 400 işçinin görev yaptığı hastane inşaatında önümüzdeki günlerde iç tefrişat işlerine başlanarak, 2023 yılın ilk 6 ayında tamamlanarak, hizmete açılacak.

Üniversite ve şehir hastanelerindeki tüm sağlık imkanlarına sahip olacak 400 yataklı hastanenin 575 yatak kapasitesine çıkarılabilecek. Hastane içerisinde 730 araçlık otopark, 132 poliklinik, 24 diyaliz ünitesi, 24 ameliyathane, 66 yoğun bakım yatağı, 58 acil servis yatağı ve anjiyo ile kalp damar hastalıkları bölümleri de yer alacak. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç hastane inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

‘Hastane kapasitesi 400 yataktan 575 yatağa yükseltilebilecek’

400 yataklı hastane inşaatın çalışmalarının hızla sürdüğünü söyleyen Yılmaz Tunç, “Bartın’da 400 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bizlerde çalışmaları yerinde görmek için incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. 400 yataklı devlet hastanemizin kapasitesi 575 yatağa yükseltilebilecek, büyük bir sağlık kompleksidir.

127 dönüm arazi üzerinde 95 bin metrekare kapalı alanına sahip olacak, büyük bir hastane inşaatında artık kaba bölümün yüzde 90’lar seviyesinde tamamlandığını söylememiz gerekir. İç tefrişatındaki çalışmalarında belli bir aşamaya geldi ve 2023’ün ilk 6 ayında inşaat çalışmaları tamamlanarak, bölgemize hizmet verebilecek.” diye konuştu.