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Güncel
AA 03.11.2023 15:46

Edirne'de üç yılda çevreyi kirleten işletmelere 6 milyon 126 bin lira ceza uygulandı

Edirne'de çevre kirliliğine neden olan işletmelere 6 milyon 126 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edirne'de üç yılda çevreyi kirleten işletmelere 6 milyon 126 bin lira ceza uygulandı

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları 3. birleşimi İl Genel Meclisi Başkan Vekili Halil Akdağ'ın başkanlığında gerçekleşti.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Serdar Çığla komisyonun hazırladığı raporu sundu.

Çevre ve su kirliliğinin önlenmesi için 2020-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Hıfzısıhha Kurulu ekipleri 3 bin 718 denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Çığla, 2023 yılının kasım ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere eğitim kurumları, zincir marketler ve işletmelere 921 adet Sıfır Atık Belgesi düzenlendiğini aktardı.

Çevre ve su kirliliğinin önüne geçilmesi için denetimlerin devam ettiğini söyleyen Çığla, şunları kaydetti:

"İlimizde 3 adet hava kalitesi ölçüm istasyonları mevcut olup bu istasyonlar ile hava kalitesi sürekli izlenmektedir. İlimizdeki düzenli depolama tesislerinden Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği, Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği ve Güney Edirne Katı Atık Yönetim Birliği faaliyetlerini sürdürmekte olup enerji üretimine devam etmektedir.

Çevre ve su kirliliğinin önüne geçmek için 3 yıllık süre içerisinde çevre kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen işletmelere 6 milyon 126 bin lira idari yaptırım para cezası uygulanmıştır."

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