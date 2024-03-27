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Güncel
İHA 27.03.2024 11:15

Edirne'de kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi

Edirne’de minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edirne'de kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çevre yolunda Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Mustafa İ. kontrolündeki minibüs, Yusuf Ş. idaresindeki traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör hurdaya döndü. Sürücü Yusuf Ş., traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu traktör sürücüsü Yusuf Ş.’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Yusuf Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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