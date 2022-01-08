Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 47 şişe farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen içki ve 45 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.