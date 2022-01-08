Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten adam öldürmek" suçundan aranan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T'nin Oğlananası Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A.T. cezaevine gönderildi.
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