Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen adli kontrolle salıverildi
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski üsteğmen adli kontrolle salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, daha önce görevinden istifa ettiği öğrenilen üsteğmen T.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli T.Y üç gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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