Günlük bazda dün 900 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 299 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 184 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 403 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.