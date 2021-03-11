Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat T.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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